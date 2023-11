Mesajul Maiei Sandu către cetățeni înainte de alegerile de duminică

10:30

Sergio Ramos are ușa închisă la naționala Spaniei; Anunțul selecționerului Din această vară, Sergio Ramos (36 de ani) a revenit la Sevilla, iar fundașul spaniol și-ar fi dorit să revină la prima reprezentativă, chiar dacă își anunțase retragerea la începutul acestui an. Cu toate acestea, Sergio Ramos are șanse minime să revină la națională, iar selecționerul Luis de la Fuente a făcut un anunț clar. Tehnicianul a spus că fostul fundaș de la Real Madrid și PSG nu intră în planurile sale și că pref...