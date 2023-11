Eleonora Șaran: „Este o onoare să pun la dispoziţia durleştenilor toate cunoştinţele, toată experienţa mea şi a echipei mele”

14:20

Candidatul Partidului Social Democrat European pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, Vadim Brînzaniuc, spune că a venit în fața oamenilor cu un program realist care să schimbe la față Chișinăul. Vadim Brînzaniuc a menționat că are experiența, competența și viziunea necesară pentru a conduce Primăria într-un mod profesionist și democratic. Candidatul a îndemnat pe toți să iasă la vot duminică, 5 noiembrie, și să voteze pentru „viitorul nostru și al copiilor” și pentru un Chișinău mai bun, transmite IPN.La prezentarea totalurilor campaniei electorale, candidatul a declarat că a făcut o prestație corectă, nu a atacat adversarii, ci a confruntat idei. A participat la toate dezbaterile publice la care a fost invitat, a fost prezent în teritoriu și și-a făcut cunoscut mesajul.Potrivit lui Vadim Brînzaniuc, Chișinăul are nevoie de o schimbare care să aducă mai multă transparență, eficiență și responsabilitate în administrația publică, o schimbare care să îmbunătățească calitatea serviciilor publice de la transport la salubrizare, până la educație și sănătate, o schimbare care să stimuleze dezvoltare economică, socială și culturală a orașului Chișinău, o schimbare care va face din orașul Chișinău un oraș modern, european și prietenos. Candidatul a dat asigurări că împreună cu echipa solidă și dedicată, formată din oameni competenți și integri, care împart aceleași valori și principii cu el, poate aduce această schimbare.Vadim Brînzaniuc a spus că are un program electoral clar și realizabil, bazat pe analize, consultări și propuneri concrete. În plus, are prieteni devotați care conduc orașe, municipii și comune, din România în special, care sunt gata să-i ofere sprijin pe toate dimensiunile. Dar pentru a putea pune în practică acest program, candidatul a remarcat că are nevoie de votul cetățenilor.„Votați Vadim Brînzaniuc! Votați Partidul Social Democrat European! Chișinăul merită mai mult”, a chemat candidatul.