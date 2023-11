SIS: Scenariul din Găgăuzia este implementat în toată Moldova, Rusia și-a consolidat influența după ce Guțul a fost aleasă bașcan

12:20

Alte două persoane din nordul țării ar fi predat benevol Poliției banii primiți pentru a vota reprezentanții unui partid politic, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). Aceștia ar fi primit câte o mie de lei drept mită, pentru a susține la scrutinul din 5 noiembrie un partid politic anume. Potrivit IGP, două femei, de 37 […]