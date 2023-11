ANRE constată că prețurile la carburanți continuă curba de scădere

08:30

Deschiderea noului showroom Škoda.› Istoria de succes Škoda in Moldova.› Škoda dublează beneficiile!› Cu un pas mai aproape de viitor. Digitalizarea.DAAC Hermes importator si dealer oficial al automobilelor Škoda in Moldova inaugurează al doilea și cel mai digitalizat showroom al mărcii Cehe in Chisinau. Marca Škoda este prima din portofoliul companiei DAAC Hermes care are două showroo