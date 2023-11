CEC a primit raportul SIS privind implicarea Partidului „Șansă” în acțiuni în interesul Rusiei: „Se examinează materialele”

11:50

Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a contestat în instanță decretul de demisie în privința sa, scrie anticoruptie.md. De menționat că pe 26 septembrie 2023, președinta Maia Sandu a semnat un decret cu privire la eliberarea lui Alexandr Stoianoglo din funcția de procuror general. Stoianoglo a contestat decretul de demisie, semnat de Sandu. O cerere în […]