Descoperire uimitoare: E posibil ca cercetătorii să fi găsit un remediu pentru alcoolism

09:50

În această dimineață, Valentina Nafornița a dat vestea cea mare. Soprana a adus pe lume primul său copil, scrie CANCAN.MD. Iată cum a dat vestea cea mare: „3.11.23 Welcome to this world, Leonard. ️ My heart is full of love now more than ever”, a scris ea pe Instagram. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul FOTO Valentina Nafornița a născut! Ce nume va purta băiețelul sopranei apare prima dată în Realitatea.md.