VIDEO Sacii cu bani a lui Șor! Deputata Lozovan și soțul ei filmați cu un teanc de dolari cum vor să corupă un primar

12:40

Fondul american de investiţii J.C. Flowers & Co a ajuns la un acord cu grupul italian Intesa Sanpaolo pentru ca Intesa să cumpere First Bank România. Tranzacţia, care vizează achiziţionarea a 99,98% din acţiunile First Bank de la fondul privat de investiţii american J.C. Flowers & Co, este supusă aprobării autorităţilor de reglementare şi ale […] Articolul Italienii, care controlează o bancă din Moldova, cumpără o instituție financiară de peste Prut apare prima dată în Bani.md.