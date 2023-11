Moldindconbank și “Doverie-Invest” EAD susțin comunitatea bulgară din Taraclia

22:10

Mariah Carey este, din nou, dată în judecată pentru o presupusă încălcare a drepturilor de autor cu hit-ul „All I Want For Christmas Is You”, informează The Guardian. Este al doilea proces intentat de compozitorul Andy Stone, care a cântat sub numele de Vince Vance și care a depus, apoi a retras o cerere similară în 2022, scrie digi24.ro.