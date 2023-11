Parlicov a explicat în patru limbi că contractul lui Șor referitor la gaz e doar un fals și nu poate fi executat

11:00

O femeie de 49 de ani și un bărbat de 54 de ani, au fost recunoscuți culpabili pentru comiterea infracțiunii de violență în familie, fiindu-le stabilită pedeapsa de 3 și respectiv 5 ani de închisoare, cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Procurorii au înaintat învinuirea pe faptul că: …