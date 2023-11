VIDEO Îți dau lacrimile! O mamă caută dreptate pentru copilul ei agresat de dirigintă. MEC a demarată o anchetă

17:30

După o săptămână de pregătire, The Beatles au lansat ceea ce a fost prezentat ca fiind „ultimul lor cântec" relatează BBC. Intitulat Now And Then, crearea piesei a durat 45 de ani – primele rânduri au fost scrise de John Lennon în 1978, iar piesa a fost în sfârșit finalizată anul trecut. Toți cei patru membri Beatles […]