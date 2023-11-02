PREȘEDINTA MAIA SANDU A DECLARAT CĂ PREȘEDINTELE MOLDOVEI VA CONTINUA SĂ FIE ALES PRIN VOT UNIVERSAL
Infotag, 2 noiembrie 2023 15:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU A DECLARAT CĂ PREȘEDINTELE MOLDOVEI VA CONTINUA SĂ FIE ALES PRIN VOT UNIVERSAL
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