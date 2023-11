LIVE: Declarație de presă susținută de Ministrul Energiei, Victor Parlicov, în legătură cu ultimele falsuri difuzate de unii politicieni legat de subiectul importului de gaze naturale

09:50

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) declară că aprobarea noilor tarife pentru serviciul de transport al gazelor naturale de către compania „Vestmoldtransgaz” nu va avea un impact imediat în prețurile reglementare de furnizare a gazelor naturale. Totodată Regulatorul a anunțat că va analiza, în corelare cu evoluția altor factori obiectivi, ... ANRE: Aprobarea noilor tarife pentru serviciul de transport al gazelor naturale nu va avea un impact imediat asupra tarifului la gaz – Calculele se fac în 2024 The post ANRE: Aprobarea noilor tarife pentru serviciul de transport al gazelor naturale nu va avea un impact imediat asupra tarifului la gaz – Calculele se fac în 2024 appeared first on Politik.