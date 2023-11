Putin semnează legea pentru retragerea Rusiei din tratatul de interzicere a testelor nucleare

15:10

Sudul Republicii Moldova se confruntă cu o secetă dezastruoasă, iar fermierul Sergiu Stefanco, membru al Asociației „Forța Fermierilor”, a lansat acuzații împotriva autorităților pentru ceea ce consideră a fi inacțiune în fața acestei situații. Stefanco a prezentat dovezi sub forma unor imagini video cu un bazin de acumulare a apei care s-a uscat complet în … The post video | Lac din sudul R. Moldova, secat complet. Un fermier acuză autoritățile de inacțiune first appeared on ZUGO. Articolul video | Lac din sudul R. Moldova, secat complet. Un fermier acuză autoritățile de inacțiune apare prima dată în ZUGO.