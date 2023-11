DOC Consumatorii din nordul Moldovei ar putea plăti mai puțin pentru lumină: solicitarea FEE Nord

12:30

Rapid, transparent și avantajos. Maib anunță lansarea me to me, o soluție inovatoare care îți aduce banii tăi din străinătate mai repede acasă. Acest serviciu revoluționar este o modalitate simplă și eficientă de a face transferuri între conturile personale, de pe orice card Visa de peste hotare pe un card emis de maib. În acest fel, ai resursele tale financiare mai aproape, indiferent de locație. Cum faci un transfer me to me? – deschide aplicația […]