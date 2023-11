Care ar trebui să fie profilul viitorului Procuror General – Maia Sandu: „E tare greu să găsim un om potrivit pentru această funcție”

09:50

O prevedere controversată va fi înscrisă în Constituția Franței. Astfel, statul francez va înscrie libertatea de a recurge la avort în Constituţie, a anunţat duminică preşedintele Emmanuel Macron pe reţelele sociale, relatează AFP și Agerpres. Un proiect de lege în acest sens va fi „prezentat în Consiliul de miniştri până la sfârşitul anului”, astfel încât ... O prevedere controversată va fi înscrisă în Constituția Franței – Anunțul făcut de Macron The post O prevedere controversată va fi înscrisă în Constituția Franței – Anunțul făcut de Macron appeared first on Politik.