Soțul Arinei Spătaru, absent în declarația de avere a soției sale: „Preoții nu sunt obligați

Bătaie între mai mulți tineri în campusul universitar din Bălți. Un tânăr de 18 ani, în stare de ebrietate, a fost preluat de un echipaj al Asistenței Medicale Urgente. View this post on Instagram A post shared by Бельцы Онлайн (@balti_online) Poliția a fost înștiințată în seara zilei de 1 noiembrie, precum că […]