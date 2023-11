Candidații Partidului „Șansă”, excluși din cursă în opt localități

09:40

Democrația pe glob, în declin pentru al șaselea an la rând; Este cea mai lungă „recesiune democratică” // Studiu Aproape jumătate din ţările lumii se confruntă cu un declin al sistemelor lor democratice, arată datele unui raport realizat de IDEA International, institutul internaţional pentru democraţie şi asistenţă electorală. Raportul, publicat joi, apreciază că anul acesta s-a înregistrat cea mai lungă „recesiune democratică”. „Este al şaselea an consecutiv în care am văzut mai multe democraţi...