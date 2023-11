VIDEO Un BMW s-a izbit într-un pilon, după care s-a inversat la Durlești. Doi tineri de 17 și 18 ani, transportați la spital

20:50

Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a venit cu o reacție la declarația bașcanului Găgăuziei Evghenia Guțul, care este susținută de oligarhul fugar Ilan Șor, potrivit căreia locuitorii autonomiei vor primi gaz la un tarif de 10 lei/1 000 m3, la iarnă. Ministrul a declarat că în timp ce Șor face promisiuni, Energocom a cumpărat sufiecient gaz […]