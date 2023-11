METEO. Vremea se menține caldă pentru această perioadă. Ce valori vor indica termometrele

15:50

Camera de Comerț și Industrie Moldova-China organizează o misiune economică la expoziția Global Digital Trade Expo, ce va avea loc la Hangzhou, China, în perioada 23-27 noiembrie. Expoziția are tema de bază industria de IT și, în special, se concentrează pe zona comerțului digital. Agenții economici din R. Moldova au posibilitatea să primească acces la piața chineză de produse tehnologice și să se familiarizeze cu companii de top în domeniul IT, creatoare de jocuri video, sisteme de securitate cibernetice, transmite IPN.