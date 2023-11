Ministrul Parlicov din nou despre intenția Bașcanului Guțul de a aduce gaz ieftin în autonomie – Nu mă miră ce spune doamna, dar mă miră că lumea crede în aceste lucruri

22:30

Președintele Partidului politic „Pentru Oameni, Natură și Animale", Ion Dron, susține că în plină campanie electorală, Victoriabank, fără motive, a refuzat să deschidă un cont de card pentru formațiune. Ba mai mult, el spune că banca măcar nu i-a comunicat despre refuzul de a deschide contul solicitat, așa cum prevede legea. În opinia sa, aceste ...