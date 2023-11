Opt candidați ai partidului „ȘANSĂ”- scoși din cursa electorală – Decizia luată de CEC și Consiliile Electorale de Circumscripție

22:30

Procesele de formare inițială și continuă a cadrelor didactice și manageriale vor fi modernizate, iar calitatea predării în instituțiile de învățămînt va crește. În acest sens, Guvernul a aprobat înființarea, la Chișinău, a primului Institut Național pentru Educație și Leadership. Acțiunea face parte din cele 20 de priorități ale Guvernului, incluse în Planul Național „Construim ... Moldova va avea propriul Institut Național pentru Educație și Leadership