Două persoane au decedat și altele șase au fost rănite în urma bombardamentelor de astăzi. Cele mai importante evenimente din a 616-a zi de război

16:45

De Halloween, tinerii și tinerele din Moldova își gândesc și își creează cele mai ingenioase și creative costumații. Și în acest an, internauții și-au etalat costumele și machiajele de Halloween în fotografii. Am căutat pe rețelele sociale cum s-au deghizat și în ce personaje au petrecut aceștia ziua de ieri. Vă invităm să urmăriți ce deghizări am găsit. Dacă și voi ați decis să purtați un costum de Halloween în acest an, vă îndemnăm să ne lăsați fotografiile cu ținutele voastre în comentarii. Сообщение (foto) În ce costume s-au deghizat moldovenii de Halloween în acest an появились сначала на #diez.