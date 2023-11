Parlamentul va găzdui reuniunea președinților Comisiilor pentru afaceri și afaceri externe ale UE

10:30

La Biblioteca Ştiinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a avut loc inaugurarea expoziţiei itinerante de fotografii „Cărți poștale din Ucraina: cum „russkii mir” distruge cultura”, organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova în parteneriat cu Institutul Ucrainean și organizația non-guvernamentală „Stop russian aggression-Moldova”, relatează IPN. Evenimentul, în... The post Fotografii despre războiul din Ucraina appeared first on ALBASAT.