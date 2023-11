video | Un candidat la funcția de primar al capitalei cere amânarea alegerilor

10:00

Lionel Messi este marele câștigător al „Balonului de Aur" 2023. Cea de-a 67-a gală a „Balonului de Aur" a avut loc, luni, la Teatrul Chatelet din capitala Franței. Argentinianul legitimat la Inter Miami a cucerit pentru a opta oară râvnitul trofeul acordat de publicația franceză L'Equipe. Erling Haaland a terminat …