Profesorii nu vor mai fi obligați să raporteze pe ce au cheltuit cei 4 mii de lei oferiți de stat pentru achiziționarea materialelor didactice

Consiliul Audiovizualului (CA) va analiza o cerere de licență pentru un nou post de televiziune – Like TV. Proprietarul său este directorul general al postului ITV – licența căruia a fost suspendată temporar pe 30 octombrie, prin decizia Comisiei Situații Excepționale – Natalia Poliacova. Declarația a fost făcută de șefa CA, Liliana Vițu, pentru NM.