(VIDEO) Lilian Carp, PAS: „Ajunge cu ambuteiajele infernale, cu drumurile pline de gropi, cu curțile vechi și blocurile construite haotic”

23:50

Eleonora Șaran, candidata CUB la funcția de primar în orașul Durlești a vorbit despre realizările pe care le-a avut timp de 8 ani cât a fost în fruntea orașului. Potrivit ei, sunt încă multe de făcut, iar provocările și problemele nu lipsesc de pe ordinea de zi. Despre reușite, dar și perspective, primarul de Durlești a vorbit într-un interviu pentru Tribuna. Tribuna: La distanţa acestor 8 ani, ne puteţi spune sincer dacă s-a meritat să faceţi efortul respectiv?Eleonora Șaran: Mi-am pus și eu de câteva ori această întrebare: răspunsul poate fi redat prin comparația cu „paharul de apă, plin pe jumătate”, depinde cum privești:– dacă privești partea plină a paharului: vezi fapte bune și lucruri bune lăsate în urmă, vezi oameni ajutați și mulțumiți de ceea ce se construiește și se repară în localitate, proiecte de infrastructură la construcția drumurilor, construcția apeductelor și a colectoarelor de canalizare, iluminat stradal, reparația acoperișului Centrului de Sănătate și a fațadei Casei de Cultură și multe alte proiecte așteptate ani de zile.–dacă privești partea goală a paharului: atunci poți găsi zilele de weekend petrecute la serviciu și nu cu familia, ziua de muncă 24/24 ore și 7 zile din 7, sunete în continuu la telefon, uneori oameni triști și supărați pe care trebuie exact ca un medic să-i tratezi și să-i ajuți într-o situație sau problemă.T.: Apropo, cum ați ajuns primar?E.Ș.: Ne naștem cu toții cu o soartă și un dar de la Dumnezeu, cu un caracter, cu o energie și anume acestea ne determină în viață încotro s-o apucăm. Eu nu m-am gândit niciodată să devin primar. Eu am studiat și am absolvit ASEM, Facultatea „Contabilitate, Control și Audit” și mă vedeam mereu în business, însă încrederea Consiliului din anul 2011-2015, care m-a votat în funcția de viceprimar (până la plecarea peste hotare – activasem 3 ani în calitate de economist la Primărie), apoi încrederea locuitorilor în 2015, apoi repetat – în 2019, m-au adus în această funcție. Anume încrederea și aprecierea oamenilor merită tot efortul! Este foarte plăcut să-ți închei ziua de muncă când știi că ai ajutat pe cineva, ai finalizat un proiect, ai pornit altul, ai făcut tot ce-ți stă în puteri pentru a schimba în bine viața oamenilor.T.: Ați fost mai mulți ani parte a diasporei noastre din Irlanda. Cum a fost viața dumneavoastră acolo?E.Ș.: Da, e adevărat, am muncit 12 ani în Irlanda – o țară care mi-a oferit foarte multe oportunități și unde am fost răsplătită pe măsură pentru efortul depus. Studiile mele m-au ajutat mult și, din postura de manager, am reușit să contribui la dezvoltarea unei afaceri de succes – un restaurant, care se bucură de aprecierea conaționalilor noștri, dar și a irlandezilor. Însă, chiar dacă aveam o viață destul de frumoasă acolo, copiii alături, stabilitate financiară, visam să revin acasă, în Republica Moldova. Aici îi lăsasem pe mămica și tăticul, iar dragostea, dorul și dorința de a avea grijă de ei, de a le fi alături, când au nevoie, m-au adus acasă. Cred că mă înțeleg toți cei care sunt plecați, care și-au lăsat aici familia, căci dorul de casă nu poate fi compensat cu nimic. Am revenit acasă cu dorința de a schimba lucrurile, proces la care muncesc și acum!T.: Povestiți-ne în cifre ce rezultate, proiecte, ați reușit să implementați la Durlești în mandatul dvs. de primar…E.Ș.: Da, să știți că, implementarea proiectelor nu e un proces simplu deloc și, deși mi-aș dori să facem totul mai rapid, sunt multe aspecte care nu depind de noi. Cu toate acestea, și cred că, dacă ați trecut prin Durlești, ați sesizat schimbările, am reușit să implementăm peste 100 de proiecte de infrastructură. Nemijlocit, durleștenii acum beneficiază, de pe urma acestor proiecte, suplimentar de: apeduct – 12 324 metri; canalizare – 10 855 metri; iluminat stradal – 26 916 metri; 38 de străzi sau 31,5 km de drum; trotuare – 8 056 m.p. Mai mult, am reparat acoperișul Centrului de Sănătate, acoperișul și fațada Casei de Cultură. La fel, acum construim anexă pentru 6 clase, dar și sala sportivă la Liceului Teoretic „Hyperion”. Acestea ar fi cele mai relevante, dar desigur avem multe proiecte mici, dar importante pentru localitate. Muncim zi de zi ca să obținem noi finanțări pentru a transforma orășelul Durlești în cea mai frumoasă și modernă localitate.T.: Dacă e să ne referim la bani… ce investiții au fost atrase în Durlești în timpul mandatului dvs. de primar?E.Ș.: În total, investițiile făcute în localitatea orașului Durlești în acești ani de mandat ar fi aproximativ cam 250 mln. lei. Mă bucur că tot mai mulți oameni de afaceri privesc cu încredere orășelul Durlești din punctul de vedere al investițiilor, iar în același timp, tot mai mulți tineri își doresc să locuiască anume la noi. Să știți că noi examinăm foarte minuțios fiecare proiect care urmează a fi dezvoltat aici și ne gândim în primul rând la bunăstarea locuitorilor. Ne dorim să păstrăm și să dezvoltăm zonele verzi ale orașului, să avem cât mai multe centre sportive și dezvoltare, să oferim durleștenilor toate condițiile pentru un trai decent, așa, ca în Europa!T.: Care sunt cele mai stringente probleme ale oraşului Durleşti, care trebuie soluţionate întâi de toate?E.Ș.: Sunt probleme la care muncim și, în termeni rezonabili, vom găsi soluții. Dar, cum spuneam, nu totul depinde de mine. Una dintre cele mai mari probleme ține de transportul public. Dat fiind faptul că acesta este în gestiunea Direcția Transport Public mun. Chișinău – purtăm continuu discuții cu Direcția Transport din cadrul Primăriei Chișinău referitor la îmbunătățirea calității serviciilor de transport public pentru populație. Nemijlocit, ne dorim să suplinim cu 3 troleibuze – ruta 35; 2 troleibuze – ruta 33; cu 4 autobuze – ruta 11; cu 4 rutiere – ruta 1.O altă problemă ține de câinii vagabonzi. Din păcate, tot mai mulți câini sunt abandonați și lăsați în stradă, noi facem tot ce putem să-i sterilizăm, vaccinăm, dar ei revin înapoi în stradă, deoarece puținele aziluri existente sunt suprasolicitate și nu fac față. Adopția unui animal la noi este acceptată de foarte puțini oameni, astfel acești câini rămân în stradă, iar uneori creează probleme. Animalele nimănui – este o problemă a tuturor!La fel, Durlești nu are un parc mare pentru agrement și odihnă. Consider că, cel mai confortabil și frumos loc în acest sens este fâșia forestieră din or. Durlești, care la moment este dată în arendă, însă am inițiat discuții cu „Moldsilva” și sper mult să găsim soluții și să reușim împreună să amenajăm acolo un parc, unde locuitorii să se poată plimba și relaxa.T.: Cu ce provocări v-aţi confruntat şi cum aţi reuşit să le faceţi faţă?E.Ș.: Pentru mine, cea mai mare provocare este când oamenii aleg de două ori în funcția de primar – omul Eleonora Șaran, dar în consiliu aleg majoritatea din partidul contracandidatului. În așa condiții, comunicarea devine îngreunată. Adevărul este că grupul acesta de consilieri rămâne pe toată durata mandatului în campanie electorală și nu coboară de pe baricade. Odată aleși în APL, începe o nouă etapă de lucru, toate trebuie făcute în echipă, Executiv Consiliu. Din păcate, de multe ori trebuie să depășim bariere și baricade, mai ales atunci când nu ai acoperire politică și nu ești membru al partidului de la guvernare, trebuie să fii gata de provocări și nu numai! Da, nu este totul cum mi-aș dori să fie, dar nimeni și nimic nu mă oprește din misiunea pe care o am. Oamenii m-au votat și sper că nu sunt dezamăgiți!T.: În ce măsură aţi resimţit sprijinul oamenilor în procesele importante pentru comunitate pe care le-aţi administrat?E.Ș.: Într-un oraș cu peste 25 000 de locuitori și cu 182 de străzi, sunt foarte-foarte multe de făcut și la fel ca într-o gospodărie – lucrul nu se sfârșește niciodată. Tot ce am realizat până acum am reușit cu sprijinul și implicarea decizională a oamenilor, cu sprijinul și implicarea echipei din executiv. Puterea sunt oamenii! De aceea, cât de harnic și priceput nu ai fi – de unul singur nu reușești, toate trebuie realizate împreună – cu oamenii, cu specialiști în domeniu.T.: Care este cea mai simplă cale pentru ca oraşul Durleşti să înflorească?E.Ș.: Cea mai scurtă și bună cale spre bunăstarea orașului este: să-l iubim, să ne implicăm – dar nu numai pe Facebook, să rămânem bine intenționați, să fim uniți, să ne tratăm reciproc cu respect, să respectăm legea, statul de drept, iar statul să ne respecte pe noi, pe cei care muncim și contribuim la crearea și creșterea acestuia.