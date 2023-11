Șeful suspendat de la CNA, reacție după ce a fost trimis în judecată pe 14 capete de acuzare: „O comandă politică”

12:10

Anul acesta, Starkebab a decis să-și încânte oaspeții cu două bucate noi — Starkebab Black, făcut din dovleac, creveți și legume proaspete, toate învelite în lavaș negru și bastonașe de dovleac. Starkebab Black este o combinație inedită de ingrediente care-ți creează o explozie de gust la fiecare mușcătură. Acesta conține: creveți pane, roșii, castraveți murați, varză, sos creamy sweet chilli și ingredientul principal — dovleac fri cu condimente aromate. Deși […]