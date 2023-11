Preşedintele Serbiei a dizolvat parlamentul şi a anunţat alegeri anticipate în decembrie

14:30

Shani Louk, tânăra de 22 de ani răpită de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie și al cărei trup aproape dezbrăcat a fost plimbat de teroriști într-o camionetă, este moartă, a transmis familia ei, scrie Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul privind moartea tinerei a fost făcut de sora ei, pe Instagram, scrie The