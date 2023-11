Începe evacuarea cetățenilor străini din Fâșia Gaza – Anunțul făcut de MAIE de la Chișinău

10:20

Polițiștii vor putea efectua testarea antidrog prin intermediul mijloacelor tehnice calibrate, conform unei proceduri similare testării alcoolscopice. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat, în lectură finală de Parlament Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Afacerilor Interne cu scopul de a preveni și de a combate consumul de substanțe interzise, ... Șoferii luați sub lupa poliției la consumul de droguri – Vor fi testați în trafic prin intermediul mijloacelor tehnice calibrate