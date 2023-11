În ziua alegerilor, ASP va elibera gratuit buletine de identitate provizorii

14:10

Un tânăr a murit după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe din sectorul Botanica al capitalei. Evenimentul tragic a avut loc luni dimineață, 30 octombrie, în jurul orei 10:00, pe strada Melestiu. Contactată de ZUGO, purtătoarea de cuvânt a Direcției de Poliție Chișinău, Natalia Stati