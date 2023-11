foto | Ediția a VIII-a a Festivalului Moldo Crescendo s-a încheiat cu un spectacol de excepție la Palatul Republicii

13:20

Ofițerii de investigație au efectuat 50 de percheziții într-un dosar de contrabandă. Suspecții, 16 moldoveni, sustrăgeau biciclete electrice de diferite modele din UE și le vindeau în Republica Moldova și Federația Rusă. În cadrul cercetărilor, oamenii legii au stabilit că începând cu anul 2021 până în prezent, suspecții, 16 la