Cetățenii moldoveni, printre cei vizați în evacuarea din Fâșia Gaza: MAEIE aduce clarificări

17:50

Calitatea aerului în capitala Indiei s-a înrăutăţit luni când nivelurile de poluare au ajuns la cel mai ridicat nivel din acest an după ce vânturile slabe din sezonul rece alături de incendieri ale unor mirişti în statele învecinate au dus la reapariţia episodului anual de poluare severă, informează Reuters, conform Agerpres. New Delhi este cea mai poluată metropolă şi, […]