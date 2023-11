„Analizăm contextul pentru a înțelege cum a fost luată decizia”. Ambasadorul UE în Moldova, despre suspendarea celor 6 posturi TV

10:00

Ambasadorul israelian la Națiunile Unite (ONU) Gilad Erdan a anunțat, pe 30 octombrie – la Consiliul de Securitate al organizației, că el și toți membrii misiunii israeliene vor purta stele galbene ca o amintire a Holocaustului, relatează BBC News. „Le vom purta până când vă veți trezi și veți condamna atrocitățile Hamas", a comunicat diplomatul. „Unii […]