Punctul de frontieră între Gaza şi Egipt a fost deschis

12:30

CSE a decis suspendarea licențelor a șase posturi de televiziune: Orizont Tv, ITV, Prime, Publika, Canal 2 și Canal 3. Decizia vine la scurt timp după briefingul de presă al directorului SIS, Alexandru Musteață, în care a declarat că „posturile promovează constant narative manipulatoare care alături de agresiunea informațională promovată de factorul extern, generează o …