Cuplu din Moldova, exploatat la Moscova: bărbatul a decedat, la revenirea în țară. Câți ani de închisoare a primit femeia din spatele schemei?

Jucătorul echipei Inter Miami, internaționalul argentinian Lionel Messi a devenit posesorul Balonului de Aur 2023. Messi este primul jucător din lume căruia i se oferă titlul de cel mai bun fotbalist al anului pe bătrânul continent pentru a 8-a oară, susține Federația Moldovenească de Fotbal. Balonul de Aur este înmânat de revista franceză France Football […]