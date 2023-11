FOTO/VIDEO Un luptător moldovean a devenit dublu campion mondial, la doar 11 ani, în Italia: „După multă muncă și lacrimi în sală noi am reușit”

20:50

Dacă pretendenții Partidului „Șansă" la funcțiile de primari de Orhei și Bălți – Alexei Lungu și, respectiv, Valeria Șapa – vor fi scoși din cursa electorală, formațiunea va promova alți „candidați independenți". Este vorba despre Tatiana Cociu pentru Primăria Orhei și Arina Corșicova pentru Primăria Bălți. Precizările au fost făcute de Alexei Lungu și Victoria […]