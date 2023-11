foto | Un motan din România a câștigat titlul de World Winner 2023

10:50

Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a devenit campion mondial U-23. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În finala categoriei de până la 77 kg, sportivul nostru l-a învins pe azerul Khasay Hasanli. Până a intra în posesia medaliei de aur, Alexandrin Guțu a mai învins reprezentanți din Serbia, Albania, Belgia și Kârgâzstan.