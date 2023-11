Compensații pentru facturi: De când și cum ne putem înregistra

20:30

Medalie de argint și titlu de vicecampioană mondială pentru luptătoarea Mariana Draguțan la Campionatul Mondial Under 23 din Tirana, Albania. După un parcurs excepțional în cadrul Campionatului Mondial predestinat luptătoarelor de până la 23 de ani, Mariana a cedat doar în fața reprezentantei din Japonia – Oonor Mako.