NM Espresso: despre «ȘORizarea» Moldovei, canalele TV interzise și profesoara antisemită

Standupovka revine pe scena Palatului Național cu cel mai mare proiect de umor al anului — Stand Up Național. Primul Club de Stand Up din Republica Moldova va evolua pentru a doua oară pe principala scenă a țării — Palatul Național «Nicolae Sulac», după ce în 2022 a fost inițiat în cadrul primului tunreu de stand up din Moldova, proiectul Stand Up Național. În program: Ivan Liulenov, Alexandru Ghețan, Vladislav Sliusarenco, Dmitrii Leontiev și Marin Madan […]