Dorin Recean: Suntem capabili să facem față amenințărilor hibride

Am remarcat de multe ori că actuala guvernare PAS merge tot mai insistent spre fascism, mascat de ei în așa-numita "integrare europeană", declară Adrian Albu, candidatul PSRM pentru primăria capitalei. Condamn deciziile discriminatorii și xenofobe ale conducerii Instituției Publice "Teleradio Moldova", care a interzis limba rusă în emisiunile de dezbateri electorale. Le amintesc celor înscăunați […]