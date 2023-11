Cine este cel de-al patrulea sportiv din lume care atinge statutul de miliardar

17:30

În Italia, s-a înregistrat o creștere zero a economiei în trimestrul III. Experții și-au exprimat opinia în legătură cu această situație.Agenția italiană de statistică (ISTAT) a înregistrat o creștere zero a economiei țării în trimestrul III. "În această perioadă, produsul intern brut (PIB) a rămas neschimbat atît față de trimestrul precedent, cît și față de trimestrul III 2022", a precizat IS