În 2023 recolta de cereale este mai mare cu 76% față de perioada similară a anului trecut

11:30

Peste 120 de elevi de clasa a IX-a din județul Gorj, România, care au fost admiși la liceu cu medii sub 5 vor beneficia de burse de merit de câte 450 de roni pe lună în acest an școlar, scrie publicația locală Gorjeanul. Mai exact, potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar, este vorba de doi elevi cu […] Articolul Situație fără precedent! Elevii unui liceu din România vor primi burse de merit pentru medii sub 5 apare prima dată în Realitatea.md.