Reacția ministrului Parlicov la promisiunea bașcanului Guțul de aduce gaz în Găgăuzia la preț de 10 lei, per metru cub

23:30

Vehiculele vor putea fi înregistrate fără prezentarea documentului ce confirmă achitarea taxei pentru folosirea drumurilor pentru anul curent. Un proiect de lege a fost votat în lectura a doua de Parlament Sintagma „testarea tehnică obligatorie” din Codul Fiscal va fi înlocuită cu „inspecția tehnică periodică”. Potrivit proiectului, inspecția tehnică periodică a autovehiculelor este o activitate ... Proprietarii de mașini vor putea înregistra vehicolele fără prezentarea documentului ce confirmă achitarea taxei de drum The post Proprietarii de mașini vor putea înregistra vehicolele fără prezentarea documentului ce confirmă achitarea taxei de drum appeared first on Politik.