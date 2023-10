Liliana Vițu: Consiliul Audiovizualului a transmis informația doar către SIS și nu a propus suspendarea posturilor TV

22:40

Ilan Șor s-a adresat cetățenilor Moldovei cu un apel! Politicianul a spus că ajunge să mai așteptăm și este timpul să începem să ne transformăm țara împreună. “De zeci de ani așteptăm ca viața noastră să se îmbunătățească. În fiecare an, ni s-au promis salarii, pensii, locuințe la prețuri accesibile, drumuri bune, transport public, școli […] The post Ilan Șor: De zeci de ani așteptăm ca viața noastră să se îmbunătățească. Doar promisiuni. Ajunge! Eu și echipa mea lucrăm să transformăm Moldova appeared first on Omniapres.