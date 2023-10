VIDEO: Zeci de Primării sunt lipsite de finanțarea oferită de programul “Satul moldovenesc”: Partidul de guvernământ blochează transferul banilor

08:30

Suspectul în cazul uciderii a 18 persoane şi rănirea a 13 în două schimburi de focuri de armă în masă în Maine a fost găsit mort, potrivit Associated Press. Robert Card, care era căutat în legătură cu împuşcăturile de la Schemengees Bar and Grille şi de la popicăria Just-In-Time Recreation din Lewiston, se crede că […] The post Atac armat în Maine: Bărbatul suspectat că a ucis 18 persoane a fost găsit mort appeared first on Omniapres.