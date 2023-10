În Moldova este lansată o campanie națională de educație financiară

18:40

Grădinițelor li se va oferi posibilitatea de a trece la autogestiune. Asta înseamnă că bugetele vor putea fi gestionate independent, directorul instituției nu va mai trebui să meargă la autoritatea publică locală pentru fiecare mică achiziție, a explicat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, într-o conferință de presă, transmite IPN.