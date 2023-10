(VIDEO) Candidatul Partidului „Renaștere”, Vasile Bolea, le promite bătrânilor pâine cu 1 leu

23:20

Alegerile locale generale din acest an vor costa bugetul de stat cel puțin 154 de milioane de lei. Suma a fost anunțată de președinta Comisiei Electorale Centrale Angela Caraman, potrivit căreia banii au fost deja transferați pe contul instituției, iar dacă va fi necesar, pentru organizarea turului doi vor fi alocate fonduri suplimentare, notează IPN.Președinta CEC spune că instituția face economii la organizarea alegerilor locale din noiembrie, optând doar pentru achiziții centralizate. Din bugetul de stat au fost deja alocate 154 de milioane de lei pentru organizarea scrutinului.„Avem un buget estimativ, pentru că atunci când suntem în procesul de achiziții, mai facem și economii. Am estimat costurile pentru ambele tururi de scrutin la 178 de milioane de lei. Am primit pe conturile CEC 154 de milioane de lei, dacă în turul doi nu ne vom încadra în suma pe care o avem, vom solicita diferența. Cert este că deja am făcut economii. Am procurat rechizitele pentru toate organele electorale în mod centralizat. Am făcut o achiziție centralizată și am făcut o economie de peste un milion de lei”, a spus Angela Caraman în cadrul emisiunii „Puncte de Reflecție” de la Vocea Basarabiei.Șefa CEC spune că la aceste alegeri există o cerere sporită din partea observatorilor naționali și internaționali de a monitoriza scrutinul. Potrivit legii, pot fi acreditați în calitate de observatori reprezentanții asociațiilor obștești, instituțiilor de instruire și cercetare în domeniul electoral din Republica Moldova. De asemenea, pot monitoriza alegerile reprezentanții autorităților electorale din străinătate, organizațiilor internaționale, guvernelor statelor străine, organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și experții internaționali în domeniul electoral.„Avem deja înregistrați 1000 de observatori naționali și aproape 150 de observatori internaționali, dar mai avem încă solicitări în acest sens. Salutăm interesul observatorilor care ne vor spune obiectiv cum a fost procesul organizat, mai ales că avem multe aspecte noi ale Codului Electoral de implementat și vrem să știm cât de bine ne-a reușit să le implementăm”, a mai spus președinta Comisiei Electorale Centrale.În timpul scrutinului local general urmează să fie aleși 898 de primari și peste 11 mii de consilieri locali. Potrivit datelor CEC, pentru scrutinul din 5 noiembrie au fost înregistrați 57 396 de candidați la funcția de primar și de consilier în consiliile locale din partea a 35 de partide politice și a unui bloc electoral, precum și 1 174 de candidați independenți.