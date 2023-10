CSM anunță un concurs pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională

Consiliul Superior al Magistraturii, anunță că a demarat procedura de numire a unui judecător la Curtea Constituțională.Candidatul la funcția de judecător la Curtea Constituțională trebuie să întrunească următoarele condiții:{{710934}}a) deține cetățenia Republicii Moldova;b) are domiciliu în țară;c) are studii juridice superioare;d) are înaltă competență profesională;e) ar

