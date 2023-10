Povestea din spatele NeoStil Events. Cum o pictoriță din Chișinău a creat 200 de evenimente magice în Chicago?

09:20

La vârsta de 31 de ani, Mihai Buciucci, un tânăr din Chișinău cu Sindromul Down, demonstrează o pasiune de aproape un deceniu pentru muzica, interpretând nai și basfligorn. În plus, el participă la competiții și evenimente muzicale atât la nivel național, cât și internațional, scrie Moldova.europaliberă.org Cu un post de muncă obținut în urmă cu […]