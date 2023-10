Declarații antisemite într-o școală din Chișinău. Ministerul Educației cere sancționarea unei profesoare care l-a lăudat pe Hitler

13:00

Autoritățile de la Chișinău acuză Federația Rusă că ar încerca să influențeze alegerile locale generale care urmează să aibă loc în câteva zile în Moldova. Acest lucru s-ar realiza prin campanii de dezinformare mediatizate pe larg la posturi TV controlate de fugarii Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, precum și prin încercări de corupere a alegătorilor. […]